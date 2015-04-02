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Пираньи 3D Пираньи 3D
Киноафиша Фильмы Пираньи 3D Отзывы о фильме «Пираньи 3D»
Piranha 3-D Пираньи 3D 2010 / США
7.2 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Пираньи 3D»

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Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Мило. Пойду. ✊ Буду сидеть и бояцца.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Павел_З 2 апреля 2015, 12:51
Привет всем!

А подскажите плиз, обычные Пираньи в 2D идет в каком-нить кинотеатре???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ЛераЛондон 2 апреля 2015, 12:51
Как же много в мире киношедевров:"Смерть в Венеции","Список Шиндлера","Завтрак у Тиффани","Влюбись в меня,если осмелишься",список можно продолжать еще и еще,НО....хорошие,действительно хорошие фильмы составляют дай бог 20% от остальных..от ШИРПОТРЕБА!...Кажется,что некоторые режиссеры настолько ненавидят все человечество,что снимают свои фильмы из мести.

В пример приведу пожалуй самый последний просмотренный фильм а-ля "Жаль 300 рублей на билет"...та-да-да-дам..."Пираньи".

Добрались мы с другом до кинотеатра и в предвкушение мурашек и холодящей дрожи нацепили стильные..о дааааа..стильные очки на носы.Начало фильма не предвещало беды:красотки в бикини,загорелые мачо,пляжные вечеринки,все вроде банально,стереотипно,но не тошнотворно...."Пираньи" не заставили себя долго ждать,мерзкие рыбки,которые раздирали на куски ни в чем не повинных людишек появились вполне ожидаемо и это было мерзко.Не страшно,не пугающе,а просто мерзко.Я сидела и размышляла о своей фобии воды(надо бы найти научный термин...аквафобия какая-нибудь),друг ржал над моей реакцией на кишки и прочие анатомически подрбности.Нашей закаленной силы воли хватило лишь на пол-фильма,далее мы встали и гордо удалились из кинозала,на пути спотыкаясь в темноте о неведомые предметы.

Диагноз:СКУЧНО...СКУЧНО И МЕРЗКО.

Если вы еще не видели сей шедевральный фильм,то мой вам совет,не тратьте времени и денег.

Пожалейте себя.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ЛераЛондон 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 20/09/2010 - 17:14:05


Согласна.

Ряд фильмов был выбран не удачно))

Но Пираньи все равно ужасны)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Stammerer 2 апреля 2015, 12:51
вполне себе ничего фильмец.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Изначально хотела идти смотреть. Потом глянула на ютубе десятиминутный, что ли, ролик.. и расхотелось. Ожидала потому что что-то вроде моих любимых с детства милых страшилок "Челюстей", а тут - мясо, мясо, мясо. Ну еще сиськи. Первого многовато показалось для меня, второе - мало интересует. А жаль. Хотелось побояться воды и ее обитателей. Именно побояться, ожидая очередного эпизода с расчлененкой, что вот-вот.. а может, и нет... может, обойдется...

Жаль, не выйдет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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