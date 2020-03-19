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Джессика Зор
Джессика Зор
Jessica Szohr
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Джессика Зор
Jessica Szohr
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Дата рождения
31 марта 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Джессика Зор
Родилась 31 марта 1985 года. Милуоки, Висконсин, США.
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Фильмография Джессика Зор
Секс на две ночи
комедия, мелодрама
2014, США
7.0
Кадры
комедия
2013, США
7.0
Яркая звезда
комедия, драма, мелодрама
2013, США
5.0
Девственники, берегитесь!
ужасы, комедия
2012, Великобритания
3.0
Хирокин
приключения, драма, боевик
2011, США
3.0
Сначала любовь, потом свадьба
комедия
2010, США
6.0
Пираньи 3D
триллер, ужасы
2010, США
7.0
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