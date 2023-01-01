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Пираньи 3D Пираньи 3D
Киноафиша Фильмы Пираньи 3D Пираньи 3D, 2010: актеры и роли
Piranha 3-D Пираньи 3D 2010 / США
7.2 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Пираньи 3D, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Ажа Александр Ажа Alexandre Aja
В ролях
Элизабет Шу Элизабет Шу Elisabeth Shue Адам Скотт Адам Скотт Adam Scott Джессика Зор Джессика Зор Jessica Szohr Дина Мейер Дина Мейер Dina Meyer Кристофер Ллойд Кристофер Ллойд Christopher Lloyd Джерри О'Коннелл Джерри О'Коннелл Jerry O'Connell Джерри О'Коннелл Джерри О'Коннелл Jerry O'Connell
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