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Постер фильма Вызывая бурю
4.1
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4.1

Вызывая бурю

, 2011
Snowmageddon
Канада / фантастика, драма / 18+
Постер фильма Вызывая бурю
4.1

О фильме

Когда семья Миллеров обнаруживает таинственный подарок около их дома на рождество, они никогда бы не подумали, что в нем сила уничтожить их идиллическое горное поселение. Подарок — это прозрачный шар с искусственным снегом внутри и прекрасным макетом их собственного города. Когда они встряхивают его, снег начинает падать — что бы ни произошло внутри этого шара, происходит и с их городом на самом деле. Но когда нажатие кнопок на сфере провоцирует серию ужасных бедствий, семья должна объединиться и найти способ уничтожить ее — прежде чем станет поздно.

В ролях

Майкл Д’Иса-Хоган
Джеффри Баллард
Derrick Reed
Дэвид Кабитт
John Miller
Тич Грант
Тич Грант
Лиэнн Лэпп
Mary
Мишель Камминс
Магда Апанович
Магда Апанович
Jennifer Miller
Laura Harris
Beth Miller
Дилан Мацке
Rudy Miller
Лорни Кардинал
Larry
Майкл Хоган
Fred Baker
Донаван Стинсон
Tully
Режиссер Шелдон Уилсон
Сценарист David Sanderson, Rudy Thauberger
Композитор Michael Neilson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 10 декабря 2011
Дата выхода
10 декабря 2011 США
MPAA PG-13
Производство Cinetel Films, Snow Globe Productions
Другие названия
Snowmageddon, Snegmagedon, Armageddon de Glace, Catástrofe Glacial, Hölle aus Eis und Feuer, Infierno en la nieve, Jeges pokol, Lumetorm, Sněhový armagedon, Snežné peklo, Śnieżny Armagedon, Snowglobe Christmas, Snowmageddon - Hölle aus Eis und Feuer, Вызывая бурю, Piège de glace

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
3.9 IMDb

Отзывы о фильме

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