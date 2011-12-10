Когда семья Миллеров обнаруживает таинственный подарок около их дома на рождество, они никогда бы не подумали, что в нем сила уничтожить их идиллическое горное поселение. Подарок — это прозрачный шар с искусственным снегом внутри и прекрасным макетом их собственного города. Когда они встряхивают его, снег начинает падать — что бы ни произошло внутри этого шара, происходит и с их городом на самом деле. Но когда нажатие кнопок на сфере провоцирует серию ужасных бедствий, семья должна объединиться и найти способ уничтожить ее — прежде чем станет поздно.