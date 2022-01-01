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Достучаться до небес
Достучаться до небес, 1997: актеры и роли
Knockin' on Heaven's Door
Достучаться до небес
1997 / Германия / Нидерланды / Бельгия
Трейлер
8.5
Оцените
95
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Достучаться до небес, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Томас Ян
Thomas Jahn
В ролях
Тиль Швайгер
Til Schweiger
Ян Йозеф Лиферс
Jan Josef Liefers
Тьери Ван Вервеке
Thierry Van Werveke
Мориц Бляйбтрой
Moritz Bleibtreu
Хуб Стапель
Huub Stapel
Ральф Херфорт
Ralph Herforth
Рутгер Хауэр
Rutger Hauer
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