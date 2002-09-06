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Билет в Момбасу
Menolippu Mombasaan
Билет в Момбасу, 2002
2002 / Финляндия
6.0
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
драма
комедия
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6.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2002
Премьера в мире
6 сентября 2002
Возраст
18+
Бюджет
€1 280 000
Режиссер
Ханну Туомайнен
В ролях
Антти Тарвайнен
Йоханна Рёнлёф
Тимо Пяйвясало
Лииса Халонен
Йунас Саартамо
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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