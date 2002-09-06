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Билет в Момбасу
Киноафиша Фильмы Билет в Момбасу
Menolippu Mombasaan

Билет в Момбасу, 2002

2002 / Финляндия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 6 сентября 2002
Возраст 18+
Бюджет €1 280 000
Режиссер
Ханну Туомайнен
В ролях
Антти Тарвайнен
Йоханна Рёнлёф
Тимо Пяйвясало
Лииса Халонен
Йунас Саартамо
Йунас Саартамо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Билет в Момбасу 1 постер
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