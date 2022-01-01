Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Достучаться до небес Достучаться до небес
Киноафиша Фильмы Достучаться до небес Кадры из фильма «Достучаться до небес»
Knockin' on Heaven's Door Достучаться до небес 1997 / Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
Билеты от 200 ₽
Билеты от 200 ₽
В избранное Уже в избранном

Кадры из фильма «Достучаться до небес»

Вся информация о фильме
Достучаться до небес (1997) - фото 1 Достучаться до небес (1997) - фото 2 Достучаться до небес (1997) - фото 3
Достучаться до небес (1997) - фото 4 Достучаться до небес (1997) - фото 5 Достучаться до небес (1997) - фото 6
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Related video
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши