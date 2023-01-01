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Киноафиша Фильмы Дорога Дорога, 2008: актеры и роли
The Road Дорога 2008 / США
7.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Дорога, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хиллкоут Джон Хиллкоут John Hillcoat
В ролях
Вигго Мортенсен Вигго Мортенсен Viggo Mortensen Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron Гай Пирс Гай Пирс Guy Pearce Коди Смит-МакФи Коди Смит-МакФи Kodi Smit-McPhee Молли Паркер Молли Паркер Molly Parker Майкл Кеннет Уильямс Майкл Кеннет Уильямс Michael Kenneth Williams Боб Дженнингс Боб Дженнингс Bob Jennings Джаред Пфеннигверт Jared Pfennigwerth Гаррет Диллахант Гаррет Диллахант Garret Dillahunt
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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