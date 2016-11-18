Дорога, 2016

Все, что только может произойти на российских дорогах, точно и беспристрастно фиксируют камеры видеорегистраторов, которые есть почти в каждой машине в стране. Супер-объективное видео ярко передает русский национальный характер и колорит: постоянное ожидание чуда и предвкушение жизненной драмы. Горящий лес здесь становится символом “русского ада”, военный танк у автомойки – проводником в мир абсурда и доброго юмора, а видео, сделанное возле Кремля в вечер убийства Бориса Немцова, напоминает о том, что зло всегда где-то рядом. Есть много других безумных, смешных и трагических моментов, которые ждут нас на дороге жизни. “Дорога” смонтирована из записей видеорегистраторов, сделанных по всей России и отображет жизнь как непредвзятый наблюдатель. Жизнь как она есть.