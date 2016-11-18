Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дорога
Киноафиша Фильмы Дорога

Дорога, 2016

2016 / Беларусь / Россия / Босния и Герцеговина
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Все, что только может произойти на российских дорогах, точно и беспристрастно фиксируют камеры видеорегистраторов, которые есть почти в каждой машине в стране. Супер-объективное видео ярко передает русский национальный характер и колорит: постоянное ожидание чуда и предвкушение жизненной драмы. Горящий лес здесь становится символом “русского ада”, военный танк у автомойки – проводником в мир абсурда и доброго юмора, а видео, сделанное возле Кремля в вечер убийства Бориса Немцова, напоминает о том, что зло всегда где-то рядом. Есть много других безумных, смешных и трагических моментов, которые ждут нас на дороге жизни. “Дорога” смонтирована из записей видеорегистраторов, сделанных по всей России и отображет жизнь как непредвзятый наблюдатель. Жизнь как она есть.

6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 18 ноября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Дмитрий Калашников
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дорога 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Москве стартует фестиваль документального кино «Докер» 18 мая в киноцентре «Октябрь» состоится церемония открытия Международного кинофестиваля «Докер». Начало в 19.00. «ДОКер» – один из самых крупных в России
Написать
17 мая 2017 21:46
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Приложение киноафиши