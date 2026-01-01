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Натали Болтт
Nathalie Boltt
Киноафиша
Персоны
Натали Болтт
Натали Болтт
Nathalie Boltt
Дата рождения
19 июля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Натали Болтт
Родилась 19 июля 1973 года.
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(2017)
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8
Район №9
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2009, США
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