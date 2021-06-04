Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Натали Болтт
Натали Болтт
Nathalie Boltt
О персоне
Фильмография
Новости
Натали Болтт
Nathalie Boltt
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 июля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Биография Натали Болтт
Родилась 19 июля 1973 года.
Развернуть
Фильмография Натали Болтт
Демоник
ужасы
2021, Канада
6.0
24 часа на жизнь
триллер, боевик
2017, США / Китай
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Самые страшные уголки психики: Вышел трейлер фильма ужасов Нила Бломкампа «Демоник»
В центре сюжета окажется орден экзорцистов, сражающийся с демонами при помощи технологий будущего.
Написать
4 июня 2021 10:28
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»