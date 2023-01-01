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Район №9 Район №9
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District 9 Район №9 2009 / США
8.0 Оцените
265 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Район №9

Вся информация о фильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучший фильм года
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Лучший испуг
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
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Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
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2023, Россия, комедия
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