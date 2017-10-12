В 2014 году полиция Чикаго получила список из 400 человек, которые с наибольшей вероятностью могут скоро оказаться в ситуациях, связанных с насилием. Этот список составил компьютерный алгоритм, настолько умный, что в таблицу попали люди, чье самое большое преступление — курение марихуаны. Они не совершали насильственных преступлений и не были жертвами насилия. Но если верить компьютерной системе, именно они могут оказаться в опасной ситуации в самом ближайшем будущем. И теперь полиция следует за фигурантами списка по пятам — на всякий случай. Технология, описанная, например, в фильме «Особое мнение», больше не фантастика — подобные системы уже работают в нескольких странах, и их использование поднимает те же вопросы, что и знаменитый триллер Стивена Спилберга. Насколько стоит доверять предсказаниям алгоритма, который вообще-то был создан для моделирования сейсмической активности? Адекватны ли выводы полицейской системы, которая использует данные, собранные коммерческими корпорациями для таргетированной рекламы? И главное — где граница между общественной безопасностью и тотальным государственным контролем?