Меню
Постер фильма Pre-crime: Потенциальные преступники
1 постер
Pre-crime: Потенциальные преступники

Pre-crime 18+
О фильме

В 2014 году полиция Чикаго получила список из 400 человек, которые с наибольшей вероятностью могут скоро оказаться в ситуациях, связанных с насилием. Этот список составил компьютерный алгоритм, настолько умный, что в таблицу попали люди, чье самое большое преступление — курение марихуаны. Они не совершали насильственных преступлений и не были жертвами насилия. Но если верить компьютерной системе, именно они могут оказаться в опасной ситуации в самом ближайшем будущем. И теперь полиция следует за фигурантами списка по пятам — на всякий случай. Технология, описанная, например, в фильме «Особое мнение», больше не фантастика — подобные системы уже работают в нескольких странах, и их использование поднимает те же вопросы, что и знаменитый триллер Стивена Спилберга. Насколько стоит доверять предсказаниям алгоритма, который вообще-то был создан для моделирования сейсмической активности? Адекватны ли выводы полицейской системы, которая использует данные, собранные коммерческими корпорациями для таргетированной рекламы? И главное — где граница между общественной безопасностью и тотальным государственным контролем?

Страна Германия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 12 октября 2017
Дата выхода
12 октября 2017 Германия
Производство Kloos & Co. Medien GmbH
Другие названия
Pre-Crime, Eit varsla brotsverk, Ennen rikosta, Före brottet, Pre-Crime. Inwigilacja 3.0, Prédire les crimes
Режиссер
Маттиас Хеедер
Моника Хильшер
В ролях
Моника Хильшер
Рейтинг фильма

5.9
10 голосов
5.9 IMDb
Цитаты
Narrator Термин «преступление по предвидению» взят из фильма «Особое мнение», где делается прогноз о том, что человек ещё не совершил поступок, но собирается его совершить. И заранее арестовывают человека до того, как он это сделал.
