Наша рецензия

Совершенно очевидно, что «Район 9», повествующий как будто бы о визите моллюскообразных пришельцев на Землю, на деле посвящен вовсе никаким не пришельцам. Это стилизованное «под документ» кино, дальний родственник «Репортажа» («[Записи]») Хайме Балагеро и Пако Пласы, – сатирическая трагедия на тему ксенофобии, миграции и национальных меньшинств. Несмотря на то что фильм делался на новозеландских мощностях под продюсерским крылом Питера…