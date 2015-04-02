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District 9 Район №9 2009 / США
8.1 Оцените
264 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Отзывы о фильме «Район №9»

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Наша рецензия

Совершенно очевидно, что «Район 9», повествующий как будто бы о визите моллюскообразных пришельцев на Землю, на деле посвящен вовсе никаким не пришельцам. Это стилизованное «под документ» кино, дальний родственник «Репортажа» («[Записи]») Хайме Балагеро и Пако Пласы, – сатирическая трагедия на тему ксенофобии, миграции и национальных меньшинств. Несмотря на то что фильм делался на новозеландских мощностях под продюсерским крылом Питера…

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Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Ходила два раза. Понравилость дико. Уж и не знаю почему. Наверное, потому что до этого ничего подобного не видела. Фантастика о пришельцах, которую очень люблю. И в то же время - обыденность подачи заведомо нереальных событий, происходящих на экране. Сняли бы продолжение - ни за что бы не пропустила.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Который раз уже нарываюсь на удивленное: как? не смотрела?!! это же 10 баллов!

Достали. Посмотрела вот, благо грипп загнал в постель на три дня, времени образовалась туева хуча. Говорю им: и чо? Ну как, отвечают, экшен же, стреляли...

Стреляли понарошку и без размаха, в Рейде вон по живому дрались, я Рейду "десятку" поставила.

Идейная составляющая, может, и правильная, только кому оно надо? То, что разумная жизнь - она и в Африке разумная, и допустим, на Чукотке, и в соседней "хрущёвке", мне лично объяснять не надо. А кому надо, так их фильмом не проймешь.

Но это я, на самом деле из-за вредности и температуры. Фильм понравился. Только я не понимаю, почему.

Я жутко нервничала, когда смотрела. За тошнотворного клерка, потому что масштабы задницы, в которую он попал, невообразимы. За гостей тоже переживала, придумала сама себе их такими хитрецами: типа, они только притворялись бомжами, это просто прикрытие, а на самом деле они нас вполне успешно изучали, собирали информацию столько, сколько нужно. И хорошо, что алиены такие большеглазые, это почти симпатично.

не знаю...может, за простодушие? но 10/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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