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Киноафиша Фильмы Район №9 Район №9, 2009: актеры и роли
District 9 Район №9 2009 / США
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262 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Район №9, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нилл Бломкамп
В ролях
Джейсон Коул Шарлот Коплей Девлин Браун Роберт Хоббс Robert Hobbs
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
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2022, Россия, приключения, катастрофа
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Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
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Булки
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Хронос
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Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
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Драйв
2011, США, драма, боевик
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