Комедийный боевик, попавший в десятку кассовых картин 1998 года, стал одним из самых прибыльных в карьере актера из Поднебесной. За время проката культовый фильм собрал больше 240 миллионов долларов при относительно скромном бюджете 33 миллиона. Однако Джеки Чан к картине относится скептически, считая, что сюжет мог быть более захватывающим.

В каком порядке смотреть все части фильма «Час пик»

1998, «Час пик»

У консула из Китая беда: похитили маленькую дочь Су Янг, которая обучалась боевым искусствам у инспектора Ли (Джеки Чан) из Гонконга. Консул просит учителя срочно прилететь в Лос-Анджелес, чтобы найти ребенка.

Агенты ФБР, занимающиеся расследованием похищения, опасаются, что участие копа из Китая в громком деле может завершиться международным скандалом. Они просят полицейских приставить к гостю самого бесперспективного сотрудника, чтобы тот сопровождал его, всячески отвлекая от главного: поисков заложницы.

Напарником китайца стал болтун Картер (Крис Такер), у которого никогда не закрывается рот. После нескольких стычек и выяснения отношений детективы взялись за дело. Их помощницей стала специалист по взрывчатке Таня Джонсон. Вместе они спасут Су Янг. Наградой для Картера и Ли станет поездка в Гонконг.

2001, «Час пик 2»

История приключений двух друзей продолжится в Гонконге, где преступники взорвут американское посольство. Ли (Джеки Чан) начнет расследование, а Картер будет ему помогать. Дело примет неожиданный оборот, когда станет ясно, что к преступлению имеет отношение бывший полицейский, друг отца Ли, а ныне криминальный авторитет.

По мере того, как Картер и инспектор Ли начнут разматывать клубок хитросплетений, приближаясь к финалу, их жизнь будет не раз подвергаться смертельным опасностям. На какое-то время они расстанутся. Китаец решит, что друг погиб, продолжит работать в одиночку. На его пути окажется агент ЦРУ красавица Изабелла. Рискуя жизнью, она спасет Ли.

Именно от нее инспектор узнает, что причиной криминальной ситуации являются фальшивые деньги. Развязка произойдет в казино «Красный дракон», где обнаружится Картер, азартно играющий в рулетку. Друзья одержат победу. Под занавес боевика Изабелла вознаградит Ли нежным поцелуем. Инспектор из Китая и полицейский из Лос-Анджелеса полетят навстречу к новым приключениям, теперь уже в Нью-Йорке.

2007, «Час пик 3»

Джеймс Картер допустил ошибку при аресте преступника. Наказанием стало понижение в должности. Теперь он трудится в дорожной полиции. В это же время в далеком Гонконге инспектор Ли получает задание сопроводить посла Хана в Лос-Анджелес. Тому предстоит выступить на важной международной встрече, касающейся уголовного суда.

Хан намерен положить конец Триаде из Китая и обличить боссов преступного синдиката. Но те не дремлют. Вслед за Ханом, которого должен оберегать Ли, в Америку отправился киллер. Его задача – выстрелить в посла, когда тот начнет выступать с обличительной речью. Инспектор Ли преследует наемника. На помощь спешит Картер, узнавший о происшествии. Сможет китайский полицейский с таким «помощником» справиться со сложной задачей или нет – большой вопрос. И много смеха, перемежающегося эффектными сценами драк.

«Час пик 4»

Премьеру очередной серии «Час пик» с харизматичными актерами в главных ролях продюсеры анонсировали неоднократно. Менялись даты, года выхода картины на большие экраны. В последний раз показ планировали на март 2020-го.

В очередном переносе нет интриги, связанной с пандемией. Есть нежелание Джеки Чана войти в реку под названием «Час пик» снова. Хотя известный актер, продюсер, певец, мастер боевых искусств заявлял о том, что к съемкам все-таки приступит. О чем расскажет следующая серия комедийного боевика, пока неизвестно. Крис Такер, в отличие от Джеки Чана, стоит на низком старте и готов в любой момент ринуться в бой.