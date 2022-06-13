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Крис Такер
Крис Такер
Chris Tucker
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Крис Такер
Chris Tucker
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Дата рождения
31 августа 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Крис Такер
Родился 31 августа 1972 года. Атланта, Джорджия, США.
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Фильмография Крис Такер
Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча
комедия, военный, драма, исторический
2016, США / Великобритания / Китай
6.0
Мой парень - псих
комедия, драма
2012, США
7.0
Час пик 3
боевик, триллер, криминал, комедия
2007, США
7.0
Час пик 2
триллер, комедия, приключения, боевик
2001, США
8.0
Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама
1997, Франция
8.0
Джеки Браун
триллер, криминал, драма
1997, США
8.0
Деньги решают все
боевик, комедия
1997, США
6.0
Пятница
драма, комедия
1995, США
7.0
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13 июня 2022 12:47
Вин Дизель и Кристен Стюарт сыграют в новом фильме Энга Ли
Вин Дизель и Крис Такер присоединились к Кристен Стюарт и Гаррету Хедлунду в новом фильме Энга Ли «Долгая прогулка Билли Лина / Billy Lynn's Long Halftime Walk». Главную роль в экранизации романа
Написать
9 апреля 2015 00:00
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