1 Never Touch a Black Man's Radio (Skit / From The Rush Hour Soundtrack) Крис Такер 0:16

2 How Deep Is Your Love (feat. Redman) [From The Rush Hour Soundtrack] Dru Hill / Reggie Noble 4:11

3 Faded Pictures (From The Rush Hour Soundtrack) Case, Joe / Joshua Thompson 3:52

4 Can I Get A... (feat. Amil & Ja Rule) [From The Rush Hour Soundtrack] JAY-Z / Shawn Carter 5:11

5 Jackie Chan Kicks Ass (Skit / From The Rush Hour Soundtrack) Jackie Chan 0:10

6 And You Don't Stop (From The Rush Hour Soundtrack) Wu-Tang Clan 3:42

7 Bitch Betta Have My Money (From The Rush Hour Soundtrack) Ja Rule / Robert Mays 3:29

8 Is This Weed... Cigaweed (Skit / From The Rush Hour Soundtrack) Крис Такер 0:25

9 Disco Grenique 4:35

10 Blow Sh** Up... FBI Wants You (Skit / From The Rush Hour Soundtrack) Chief, Крис Такер 0:33

11 Impress the Kid (From The Rush Hour Soundtrack) Slick Rick 4:11

12 If I Die Tonight (feat. Monifah & Flesh-n-Bone) [From The Rush Hour Soundtrack] Montell Jordan / Vincent Herbert 4:51

13 Glad That We Loved (From The Rush Hour Soundtrack) Jon B. / Eric Jackson 4:44

14 I'll Be On a Big FBI Case (Skit / From The Rush Hour Soundtrack) Крис Такер 0:07

15 Terror Squadians (From The Rush Hour Soundtrack) Terror Squad 5:03

16 Please Tell Me You Speak English... (Skit / From The Rush Hour Soundtrack) Крис Такер 0:12

17 Way Too Crazy (feat. Jayo Felony & Daz) [From The Rush Hour Soundtrack] Tray Dee / James Savage 4:26

18 N.B.C. (feat. Noreaga & Cam'ron) [From The Rush Hour Soundtrack] Charli Baltimore / Victor Santiago 4:02

19 You'll Never Miss Me ('Til I'm Gone) [From The Rush Hour Soundtrack] Terry Dexter / Darryl Pearson 4:30

20 Nasty Girl (feat. Nite & Day) [From The Rush Hour Soundtrack] Kasino / Daven "Prestige" Vanderpool 3:42

21 No Love (From The Rush Hour Soundtrack) Imajin 4:12

22 I'm Michael Jackson, You Tito (Skit / From The Rush Hour Soundtrack) Крис Такер, Jackie Chan 0:18

23 Tell the Feds (From The Rush Hour Soundtrack) Too $hort / Ant Banks 5:18

24 Rush Hour Main Title Theme (From The Rush Hour Soundtrack) Lalo Schifrin 1:17