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Кен Люн
Кен Люн
Ken Leung
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Кен Люн
Ken Leung
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Дата рождения
21 января 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
170 см
Биография Кена Люна
Родился 21 января 1970 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Кена Люна
Время
триллер
2021, США
6.0
Сверхлюди
фантастика, семейный
2017, США
5.0
Шанхайский поцелуй
комедия, драма
2007, США
6.0
Личный досмотр
драма
2004, США
6.0
Час пик
триллер, боевик, комедия
1998, США
8.0
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17 ноября 2021 14:37
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