Крис Такер готов сняться в «Часе пик 4»: «Мне нравится работать с Джеки Чаном»

Крис Такер заявил о том, что готов сняться в продолжении франшизы «Час пик». Будучи гостем подкаста V-103 Audacy, актер пообещал включить «Час пик 4» в свой график:

«Вы увидите много хороших вещей, но это будет совершенно другой уровень. Мне это очень нравится… Я в восторге от этого. Они не будут похожи на то, что вы привыкли видеть… Я обязательно добавлю к ним «Час пик 4», потому что мне нравится работать с Джеки Чаном. Но у меня есть и кое-что новое, что, как мне кажется, вам действительно понравится».

Переговоры о создании «Часа пик 4» продолжаются уже много лет. Еще в 2018 году Такер объявил о том, что фильм находится в производстве:

«Это происходит. Это будет пик всех пиков. Джеки готов, и мы хотим сделать этот фильм таким, чтобы люди никогда о нем не забыли».

Однако тогда проект так и не сдвинулся с мертвой точки. Ситуация изменилась, когда в декабре 2022 года на международном кинофестивале «Красное море» Чан подтвердил, что «Час пик 4» официально находится в разработке. Тогда он добавил, что работает с режиссером фильма над сценарием, но другими подробностями делиться не стал.

«Час пик» повествует о приключениях болтливого американского полицейского Картера (Такер) и его китайского коллеги, инспектора Ли (Чан). Все три фильма серии были сняты режиссером Бреттом Рэтнером, который был обвинен несколькими женщинами в сексуальных домогательствах и неподобающих действиях. Из-за этого студя Warner Bros. разорвала с ним все отношения.