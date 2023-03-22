Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Приключения аргонавтов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Крис Такер готов сняться в «Часе пик 4»: «Мне нравится работать с Джеки Чаном»

Крис Такер готов сняться в «Часе пик 4»: «Мне нравится работать с Джеки Чаном»

22 марта 2023 14:45
Крис Такер готов сняться в «Часе пик 4»: «Мне нравится работать с Джеки Чаном»

Актер пообещал добавить фильм к большому списку своих будущих проектов.

Крис Такер заявил о том, что готов сняться в продолжении франшизы «Час пик». Будучи гостем подкаста V-103 Audacy, актер пообещал включить «Час пик 4» в свой график:

«Вы увидите много хороших вещей, но это будет совершенно другой уровень. Мне это очень нравится… Я в восторге от этого. Они не будут похожи на то, что вы привыкли видеть… Я обязательно добавлю к ним «Час пик 4», потому что мне нравится работать с Джеки Чаном. Но у меня есть и кое-что новое, что, как мне кажется, вам действительно понравится».

Переговоры о создании «Часа пик 4» продолжаются уже много лет. Еще в 2018 году Такер объявил о том, что фильм находится в производстве:

«Это происходит. Это будет пик всех пиков. Джеки готов, и мы хотим сделать этот фильм таким, чтобы люди никогда о нем не забыли».

Однако тогда проект так и не сдвинулся с мертвой точки. Ситуация изменилась, когда в декабре 2022 года на международном кинофестивале «Красное море» Чан подтвердил, что «Час пик 4» официально находится в разработке. Тогда он добавил, что работает с режиссером фильма над сценарием, но другими подробностями делиться не стал.

«Час пик» повествует о приключениях болтливого американского полицейского Картера (Такер) и его китайского коллеги, инспектора Ли (Чан). Все три фильма серии были сняты режиссером Бреттом Рэтнером, который был обвинен несколькими женщинами в сексуальных домогательствах и неподобающих действиях. Из-за этого студя Warner Bros. разорвала с ним все отношения.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Читать далее 15 марта 2023
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой «Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой Читать далее 15 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Читать далее 19 марта 2023
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Читать далее 22 марта 2023
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Читать далее 20 марта 2023
Тест: какой ты родитель из кино? Тест: какой ты родитель из кино? Читать далее 16 марта 2023
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Читать далее 17 марта 2023
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ Читать далее 17 марта 2023
Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Читать далее 23 марта 2023
Related video