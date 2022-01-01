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Киноафиша Фильмы Час пик Час пик, 1998: актеры и роли
Rush Hour Час пик 1998 / США
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54 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Час пик, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бретт Рэтнер Бретт Рэтнер Brett Ratner
В ролях
Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan Кен Люн Кен Люн Ken Leung Том Уилкинсон Том Уилкинсон Tom Wilkinson Роберт Литман Джулия Хсю Julia Hsu
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Одна
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Главная роль
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Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
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Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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