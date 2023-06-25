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Час пик Час пик
Киноафиша Фильмы Час пик Отзывы о фильме «Час пик»
Rush Hour Час пик 1998 / США
8.2 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Час пик»

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Зоя 25 июня 2023, 15:41
Оценка
Очевидно, что Час Пик по большей части просто дружеская комедия. Да, это так, но эта картина наполнена весёлыми диалогами между Джеки Чаном и Крисом Такером, которые ну совсем не позволяют грустить.
Отличный фильм для вечернего просмотра с семьей или с друзьями. Советую
25 июня 2023, 15:41 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2023, 20:08
в ответ на сообщение Зоя от 25 июня 2023, 15:41
Добрый день! Спасибо за отзыв!😊
25 июня 2023, 20:08 Ответить
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