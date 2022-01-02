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Илья Соболев
Илья Соболев
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Илья Соболев
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Дата рождения
18 декабря 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Стрелец
Биография Илья Соболев
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Фильмография Илья Соболев
Форт Росс: В поисках приключений
приключения
2014, Россия
4.0
Как я провел этим летом
триллер
2009, Россия
7.0
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Статьи о персоне
Соболев впервые высказался об уходе Мартиросяна: "Это уже не переделать"
Шоумен и телеведущий Гарик Мартиросян покинул проект Comedy Club в 2017 году. Вслед за ним из юмористической программы ушел комик Илья Соболев. Оказывается, эти два события тесно связаны между собой.
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2 января 2022 12:55
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