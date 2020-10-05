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Игорь Черневич
Игорь Черневич
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Игорь Черневич
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Дата рождения
30 сентября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Орша, СССР (Беларусь)
Биография Игоря Черневича
Родился 30 сентября 1966 года. Орша, СССР (Беларусь).
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Фильмография Игоря Черневича
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драма
2020, Россия
7.0
Чернобыль
драма, исторический
2020, Россия
6.0
Контрибуция
исторический, детектив
2016, Россия
7.0
Василиса
мелодрама, исторический
2014, Россия
7.0
Дед
драма
2011, Россия / Украина
3.0
Явление природы
драма
2010, Россия
5.0
Парень с Марса
комедия, драма
2010, Россия
6.0
Сумасшедшая помощь
комедия
2008, Россия
6.0
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Премьеру «Чернобыля» Данилы Козловского перенесли на 2021 год
Ждем в середине апреля.
Написать
5 октября 2020 13:41
Данила Козловский раскрыл дату премьеры своего фильма «Чернобыль»
Ждем картину в середине осени.
Написать
20 августа 2020 16:34
Фильм Козловского «Чернобыль: Бездна» продали в США и Европу
Премьера должна состояться в октябре.
Написать
3 июля 2020 13:48
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