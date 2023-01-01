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Как я провел этим летом Как я провел этим летом
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Как я провел этим летом 2009 / Россия
7.1 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма Как я провел этим летом

Вся информация о фильме
Берлинале 2010 Берлинале 2010
«Серебряный медведь» лучшему актёру
Победитель
«Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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