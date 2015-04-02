Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гремлины: Хранители леса"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мне не больно
Отзывы о фильме «Мне не больно»
Мне не больно
2006 / Россия
Трейлер
5.8
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Мне не больно»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Oska
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 19/06/2006 - 22:38:01):
снято в такой дешевой совковой манере - от фильма разит пошлой рязановщиной
ЧТООООО?
Пошлой рязановщиной
!?✊ Да ты фильмы Рязанова то видел, продвинутый? Если ты сравниваешь этот фильм с фильмами Эльдара Рязанова, то стоит на него пойти. Может я и не продвинутый зритель, но фильмы Рязанова я обожаю.Куда мир катится? Скакжите,peacefrog, вы когда-нибудь после фильма задумывались над чем-нибудь, кроме клевых спецэффектов, экшна и того что пришлось долго сидеть и вы отсидели себе задницу и теперь хочется в сортир? ✊
😓 И обращаюсь ко всем: Если кому-то действительно важен смысл фильма, то стоит пойти, если нет, вряд ли вам это понравится.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Ovechka
2 апреля 2015, 12:51
✊ Ну, Oska ты его сделала!✊ Полностью согласна! Потому и на фильм схожу
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
KissKa
2 апреля 2015, 12:51
✊
nullТолько что посмотрела этот фильм!Считаю,что фильм-ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ!!!!!Очень тяжелый и трагичный,но все равно замечательный!Я даже другого слова по отношению к этому фильму подобрать не могу!!!!!!!!!!!!!!!А Ренаточка-УМНИЦА!!!!!!!Никто так как она эту роль бы НЕ СЫГРАЛ!!!!!!!!!!!!Она ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!!!!!!!РЕНАТА-THE BEST!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Катерина Радюк
10 сентября 2017, 19:38
Маленькие трагедии
Порой физическая боль кажется ничем в сравнении с душевными ранами. Сердце щемит и тянет напиться от тяжелой безысходности происходящего, но мы предпочитаем скрыться за неискренним «мне не больно».
Трое друзей – Миша (Александр Яценко), Олег (Дмитрий Дюжев) и Аля (Инга Оболдина-Стрелкова) – приезжают в Петербург зарабатывать на дизайнерском ремонте квартир. При этом их бизнес зиждется лишь на самоуверенности: профессионально работает только архитектор Аля, но ей доверяют лишь черновую работу – чертить эскизы. Первая заказчица – довольно странная творческая барышня Нателла (Рената Литвинова) – в полном восторге от предложенного Мишей непонятного и размытого проекта. Вскоре Миша влюбляется в Тату и узнает, что она содержантка. И кроме того, смертельно больна.
«Мне не больно» сложно назвать мелодрамой.
У Алексея Балабанова получилась скорее драма, напичканная контрастными пейзажами и образами. «Любовь» Миши и Таты тянет лишь на незрелую влюбленность с присущим юношеским максимализмом и страстью со стороны Миши. Тата прекрасно понимает: ей осталось недолго, и пытается изображать любовь к Мише. Тем не менее, образ Таты придает картине особый шарм. Загадочная красавица, вся воздушная и «запредельная» (лучшей характеристики не придумать), она словно пришла из мира, где нет зла. Другой женский образ, архитектор Аля – полная противоположность Тате. Вечно голодная, она одевается «как бомж», постоянно что-то жует, много работает…Но как только Аля хочет высказать свое мнение, ее затыкают.
Неоднозначный персонаж получился у Никиты Михалкова. Сережа может купить все, но рыдает словно ребенок, узнав, что его содержантка привела в дом парня. За грубой внешней оболочкой прячется беззащитное дитя, жаждущее хоть чего-то чистого и светлого в своей жизни. И этим чистым и светлым для него стала смертельно больная, «неземная» Тата.
Какими бы стоиками не казались герои фильма – у каждого ведь своя драма, один только Миша от безысходности признается: «Мне больно». Влюбленность сделала его уязвимым. Тата, напротив, говорит – ей не больно…И почему-то ей веришь, хотя девушка может и солгать…Боль запивается водкой, макскируется улыбками, прячется в матерщине. Признать боль – значит, показать свою слабость. Герои Балабанова почти всегда находятся на грани выживания. Невольно вспоминается цитата из «Брата»: «Город — это злая сила. Сильный приезжает — становится слабым. Город забирает силу. Вот и ты пропал».
Невыносимая тоска красной нитью идет сквозь канву фильма. Щемящее чувство нарастает и укрепляется благодаря надрывной музыке Вадима Самойлова. Для меня картина «Мне не больно» – это картина о несправедливости и несовершенстве этого мира, а так же необходимости с этим мириться.
Все проходит, и это пройдет.
6 из 10.
10 сентября 2017, 19:38
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Мизантроп
1 комментарий
Аватар 2: Путь воды
190 комментариев
Коты Эрмитажа
21 комментарий
Моё прекрасное несчастье
9 комментариев
Джон Уик 4
43 комментария
Нюрнберг
42 комментария
Русский крест
9 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, приключения
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Коты Эрмитажа
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный
Моё прекрасное несчастье
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Зверолэнд
Отзывы
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
ЧТООООО? Пошлой рязановщиной!?✊ Да ты фильмы Рязанова то видел, продвинутый? Если ты сравниваешь этот фильм с фильмами Эльдара Рязанова, то стоит на него пойти. Может я и не продвинутый зритель, но фильмы Рязанова я обожаю.Куда мир катится? Скакжите,peacefrog, вы когда-нибудь после фильма задумывались над чем-нибудь, кроме клевых спецэффектов, экшна и того что пришлось долго сидеть и вы отсидели себе задницу и теперь хочется в сортир? ✊ 😓 И обращаюсь ко всем: Если кому-то действительно важен смысл фильма, то стоит пойти, если нет, вряд ли вам это понравится.
Порой физическая боль кажется ничем в сравнении с душевными ранами. Сердце щемит и тянет напиться от тяжелой безысходности происходящего, но мы предпочитаем скрыться за неискренним «мне не больно».
Трое друзей – Миша (Александр Яценко), Олег (Дмитрий Дюжев) и Аля (Инга Оболдина-Стрелкова) – приезжают в Петербург зарабатывать на дизайнерском ремонте квартир. При этом их бизнес зиждется лишь на самоуверенности: профессионально работает только архитектор Аля, но ей доверяют лишь черновую работу – чертить эскизы. Первая заказчица – довольно странная творческая барышня Нателла (Рената Литвинова) – в полном восторге от предложенного Мишей непонятного и размытого проекта. Вскоре Миша влюбляется в Тату и узнает, что она содержантка. И кроме того, смертельно больна.
«Мне не больно» сложно назвать мелодрамой.
У Алексея Балабанова получилась скорее драма, напичканная контрастными пейзажами и образами. «Любовь» Миши и Таты тянет лишь на незрелую влюбленность с присущим юношеским максимализмом и страстью со стороны Миши. Тата прекрасно понимает: ей осталось недолго, и пытается изображать любовь к Мише. Тем не менее, образ Таты придает картине особый шарм. Загадочная красавица, вся воздушная и «запредельная» (лучшей характеристики не придумать), она словно пришла из мира, где нет зла. Другой женский образ, архитектор Аля – полная противоположность Тате. Вечно голодная, она одевается «как бомж», постоянно что-то жует, много работает…Но как только Аля хочет высказать свое мнение, ее затыкают.
Неоднозначный персонаж получился у Никиты Михалкова. Сережа может купить все, но рыдает словно ребенок, узнав, что его содержантка привела в дом парня. За грубой внешней оболочкой прячется беззащитное дитя, жаждущее хоть чего-то чистого и светлого в своей жизни. И этим чистым и светлым для него стала смертельно больная, «неземная» Тата.
Какими бы стоиками не казались герои фильма – у каждого ведь своя драма, один только Миша от безысходности признается: «Мне больно». Влюбленность сделала его уязвимым. Тата, напротив, говорит – ей не больно…И почему-то ей веришь, хотя девушка может и солгать…Боль запивается водкой, макскируется улыбками, прячется в матерщине. Признать боль – значит, показать свою слабость. Герои Балабанова почти всегда находятся на грани выживания. Невольно вспоминается цитата из «Брата»: «Город — это злая сила. Сильный приезжает — становится слабым. Город забирает силу. Вот и ты пропал».
Невыносимая тоска красной нитью идет сквозь канву фильма. Щемящее чувство нарастает и укрепляется благодаря надрывной музыке Вадима Самойлова. Для меня картина «Мне не больно» – это картина о несправедливости и несовершенстве этого мира, а так же необходимости с этим мириться.
Все проходит, и это пройдет.
6 из 10.
Авторизация по e-mail