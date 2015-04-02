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Мне не больно Мне не больно
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Мне не больно 2006 / Россия
5.8 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Мне не больно»

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Oska 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 19/06/2006 - 22:38:01):снято в такой дешевой совковой манере - от фильма разит пошлой рязановщиной

ЧТООООО? Пошлой рязановщиной!?✊ Да ты фильмы Рязанова то видел, продвинутый? Если ты сравниваешь этот фильм с фильмами Эльдара Рязанова, то стоит на него пойти. Может я и не продвинутый зритель, но фильмы Рязанова я обожаю.Куда мир катится? Скакжите,peacefrog, вы когда-нибудь после фильма задумывались над чем-нибудь, кроме клевых спецэффектов, экшна и того что пришлось долго сидеть и вы отсидели себе задницу и теперь хочется в сортир? ✊ 😓 И обращаюсь ко всем: Если кому-то действительно важен смысл фильма, то стоит пойти, если нет, вряд ли вам это понравится.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ovechka 2 апреля 2015, 12:51
✊ Ну, Oska ты его сделала!✊ Полностью согласна! Потому и на фильм схожу
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KissKa 2 апреля 2015, 12:51
nullТолько что посмотрела этот фильм!Считаю,что фильм-ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ!!!!!Очень тяжелый и трагичный,но все равно замечательный!Я даже другого слова по отношению к этому фильму подобрать не могу!!!!!!!!!!!!!!!А Ренаточка-УМНИЦА!!!!!!!Никто так как она эту роль бы НЕ СЫГРАЛ!!!!!!!!!!!!Она ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!!!!!!!РЕНАТА-THE BEST!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Катерина Радюк 10 сентября 2017, 19:38
Маленькие трагедии
Порой физическая боль кажется ничем в сравнении с душевными ранами. Сердце щемит и тянет напиться от тяжелой безысходности происходящего, но мы предпочитаем скрыться за неискренним «мне не больно».

Трое друзей – Миша (Александр Яценко), Олег (Дмитрий Дюжев) и Аля (Инга Оболдина-Стрелкова) – приезжают в Петербург зарабатывать на дизайнерском ремонте квартир. При этом их бизнес зиждется лишь на самоуверенности: профессионально работает только архитектор Аля, но ей доверяют лишь черновую работу – чертить эскизы. Первая заказчица – довольно странная творческая барышня Нателла (Рената Литвинова) – в полном восторге от предложенного Мишей непонятного и размытого проекта. Вскоре Миша влюбляется в Тату и узнает, что она содержантка. И кроме того, смертельно больна.

«Мне не больно» сложно назвать мелодрамой.
У Алексея Балабанова получилась скорее драма, напичканная контрастными пейзажами и образами. «Любовь» Миши и Таты тянет лишь на незрелую влюбленность с присущим юношеским максимализмом и страстью со стороны Миши. Тата прекрасно понимает: ей осталось недолго, и пытается изображать любовь к Мише. Тем не менее, образ Таты придает картине особый шарм. Загадочная красавица, вся воздушная и «запредельная» (лучшей характеристики не придумать), она словно пришла из мира, где нет зла. Другой женский образ, архитектор Аля – полная противоположность Тате. Вечно голодная, она одевается «как бомж», постоянно что-то жует, много работает…Но как только Аля хочет высказать свое мнение, ее затыкают.

Неоднозначный персонаж получился у Никиты Михалкова. Сережа может купить все, но рыдает словно ребенок, узнав, что его содержантка привела в дом парня. За грубой внешней оболочкой прячется беззащитное дитя, жаждущее хоть чего-то чистого и светлого в своей жизни. И этим чистым и светлым для него стала смертельно больная, «неземная» Тата.

Какими бы стоиками не казались герои фильма – у каждого ведь своя драма, один только Миша от безысходности признается: «Мне больно». Влюбленность сделала его уязвимым. Тата, напротив, говорит – ей не больно…И почему-то ей веришь, хотя девушка может и солгать…Боль запивается водкой, макскируется улыбками, прячется в матерщине. Признать боль – значит, показать свою слабость. Герои Балабанова почти всегда находятся на грани выживания. Невольно вспоминается цитата из «Брата»: «Город — это злая сила. Сильный приезжает — становится слабым. Город забирает силу. Вот и ты пропал».

Невыносимая тоска красной нитью идет сквозь канву фильма. Щемящее чувство нарастает и укрепляется благодаря надрывной музыке Вадима Самойлова. Для меня картина «Мне не больно» – это картина о несправедливости и несовершенстве этого мира, а так же необходимости с этим мириться.

Все проходит, и это пройдет.

6 из 10.
10 сентября 2017, 19:38 Ответить
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