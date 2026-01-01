Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Никифорова
Mariya Nikiforova
Мария Никифорова
Мария Никифорова
Mariya Nikiforova
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.0
Груз 200
(2007)
6.3
Мне не больно
(2006)
Фильмография Мария Никифорова
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2007
2006
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
7
Груз 200
Freight 200
драма
2007, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.3
Мне не больно
Mne ne bolno
драма, мелодрама
2006, Россия
Смотреть трейлер
