Мария Никифорова

Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет

История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности

«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы

Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами

Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине

«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе

«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось

«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»

Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии

3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+