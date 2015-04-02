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Охота на пиранью
Отзывы о фильме «Охота на пиранью»
Охота на пиранью
2006 / Россия
7.3
Оцените
36
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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пусик
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Uzik от 06/04/2006 - 13:40:27
я с тобой полностью согласна фильм класный✊ javascript:{addtg("✊ ","","","")}javascript:{addtg("✊ ","","","")}javascript:{addtg("✊ ","","","")}javascript:{addtg("✊ ","","","")}
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
ElG
2 апреля 2015, 12:51
Да, мне тоже понравился фильм!
Посмотреть его стоит всем.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
f
2 апреля 2015, 12:51
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Рембонатор3
2 апреля 2015, 12:51
Фильм хороший, до момента в кафе.. После боевик в стиле Рембо.. Саундтреки http://www.piraniafilm.ru/content.html?cid=45
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Ножницы
2 апреля 2015, 12:51
Прикольный фильм, советую посмотреть - получилось почти "как у них" - ну это нормально, нечего велосипед на четырех колесах выдумывать!
На концовку правда бабок пожалели, поезд этот...
Но лажанулись только раз. Зато Машков+Миронов - МОНСТРЫ! Главгерой и главзлодей на уровне лучших ихних фильмов! Зачот!!!
ЗЫ Саундтрэк интересный
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
boo
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (VS, 08/04/2006 - 14:35:23):
Отвратительно(((
Если поначалу наблюдалась какая-то интрига, то очень быстро всё выдохлось. То, что каждым кадром пытались "косить" под Голливуд, стало понятно сразу. Причем сам сюжет, несмотря на глубокую вторичность, был неплох, но реализовать его не удалось. Во всем перебор, гротеск, пародийность (при этом не предполагавшаяся авторами, отчего еще нелепее). И эта деревня староверов, и наркоманка, и мачо, и Прохор... Просто набор штампов. Но глупее всего конец - перестрелка на заводе и поединок на крыше поезда. Без улыбки смотреть невозможно, а из-за уровня компьютерной графики становилось даже как-то неловко за авторов. Подруга, с которой смотрели кино, в конце фильма заявила: "Вот увидишь, сейчас еще и Хмельницкая оживет". Я, конечно, рассмеялся. Однако по-настоящему я рассмеялся, когда она действительно ожила и - финальная сцена - затяжной поцелуй на фоне спасенного мира!
Стыдно, стыдно, стыдно за отечественный кинематограф. Зачем в чужой огород лезем? Снимали мы классику, как никто, снимали военные фильмы, социальные драмы - впереди планеты всей были. Но не снимали мы боевики, нет у нас ни опыта, ни школы соответствующей, зачем же народ смешить?
Бред сивой кабылы. Добротно снятый фильм - и гарантирую - большинство поддержит меня своими деньгами.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Лёша
2 апреля 2015, 12:51
Весёлый фильм. Как легкий экшен очень не дурно. Машков смотрится весьма хорошо. В итоге положительное впечатление осталось. Что в этом фильм для себя отметил - наши кинобоевики на этом примере избавились от стандартного трюкового набора.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Oksa
2 апреля 2015, 12:51
Ну что господа!!!! Поздравляю вас с русским терминатором!!! Забавно, но я уже знача в самом начале, чем это все закончится... Нет, ну в общем приятно, что добро побеждает зло и МИР спасен благодаря очередному РОБИН ГУДУ!!! ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Даос
2 апреля 2015, 12:51
А кто-нить знает где можно бесплатно скачать саундтреки?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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GIP$
2 апреля 2015, 12:51
✊ Если кто нить скажет плохое про этот фильм ему будет очень ьплохо!!!!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Gip$
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Даос от 17/04/2006 - 12:58:28
ты нашел саундтрек?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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GIP$
2 апреля 2015, 12:51
А вобще кто ещё не смотрел этот фильм, тот очень очень многое потярял, советую посмотреть! на конец-то у русских режисеров и сценаристов появляються такие замечателбные идеи как "Охота на пиранью"( хотя книгу жутко переврали)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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KUKSA
2 апреля 2015, 12:51
Все эти штампы - это же СТЕБ откровенный!!! Разве никто не понял?? Режисеру браво! Сцена на заводе - это ведь Брат 2! Ну, доперли? И песенка про капитана как, пародия на бодровсий "в поле колосок". Лучший фильм за последнее время!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Strada
2 апреля 2015, 12:51
Люди добрые подскажите что композиция играет с 11 по 15 минуту? Слышал один раз три года назад по телеку, зацепило неслабо, и тут такое...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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111
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Uzik от 11/04/2006 - 17:11:35
почему в русском фильме армянская музыка........................................... ................................................. ................................................. ................................................. ...........
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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yra
2 апреля 2015, 12:51
режиссеркая работа ни к черту! и актеры тоже ужасно играли, особенно женский состав. На серидине фильма я уже крепко спала.
2 апреля 2015, 12:51
0
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я с тобой полностью согласна фильм класный✊ javascript:{addtg("✊ ","","","")}javascript:{addtg("✊ ","","","")}javascript:{addtg("✊ ","","","")}javascript:{addtg("✊ ","","","")}
Посмотреть его стоит всем.
На концовку правда бабок пожалели, поезд этот...
Но лажанулись только раз. Зато Машков+Миронов - МОНСТРЫ! Главгерой и главзлодей на уровне лучших ихних фильмов! Зачот!!!
ЗЫ Саундтрэк интересный
Если поначалу наблюдалась какая-то интрига, то очень быстро всё выдохлось. То, что каждым кадром пытались "косить" под Голливуд, стало понятно сразу. Причем сам сюжет, несмотря на глубокую вторичность, был неплох, но реализовать его не удалось. Во всем перебор, гротеск, пародийность (при этом не предполагавшаяся авторами, отчего еще нелепее). И эта деревня староверов, и наркоманка, и мачо, и Прохор... Просто набор штампов. Но глупее всего конец - перестрелка на заводе и поединок на крыше поезда. Без улыбки смотреть невозможно, а из-за уровня компьютерной графики становилось даже как-то неловко за авторов. Подруга, с которой смотрели кино, в конце фильма заявила: "Вот увидишь, сейчас еще и Хмельницкая оживет". Я, конечно, рассмеялся. Однако по-настоящему я рассмеялся, когда она действительно ожила и - финальная сцена - затяжной поцелуй на фоне спасенного мира!
Стыдно, стыдно, стыдно за отечественный кинематограф. Зачем в чужой огород лезем? Снимали мы классику, как никто, снимали военные фильмы, социальные драмы - впереди планеты всей были. Но не снимали мы боевики, нет у нас ни опыта, ни школы соответствующей, зачем же народ смешить?
Бред сивой кабылы. Добротно снятый фильм - и гарантирую - большинство поддержит меня своими деньгами.
ты нашел саундтрек?
почему в русском фильме армянская музыка........................................... ................................................. ................................................. ................................................. ...........
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