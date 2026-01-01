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Кукла
, 2026
Lalka
Польша / драма, мелодрама
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О фильме
Расписание
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В ролях
Марцин Дороциньский
Stanislaw Wokulski
Kamila Urzedowska
Izabela Lecka
Марек Кондрат
Ignacy Rzecki
Майя Комаровска
Агата Кулеша
Pani Meliton
Анджей Северин
Tomasz Lecki
Каролина Грушка
Florentyna
Цезарь Зак
Мария Дембска
Kazimiera Wasowska
Матеуш Даменцки
Kazimierz Starski
Кристина Янда
Hrabina Karolowa
Майа Осташевска
Baronowa Krzeszowska
Режиссер
Maciej Kawalski
Сценарист
Boleslaw Prus
,
Maciej Kawalski
,
Lukasz Swiatowiec
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Польша
Год выпуска
2026
Премьера в мире
30 сентября 2026
Дата выхода
30 сентября 2026
Польша
Производство
Gigant Films
Другие названия
Lalka
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