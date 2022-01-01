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Фильмы про фанатов
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Фильмы про фанатов

Все 22 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Фанат
Фанат
4.0
триллер, криминал
2019, США
Голая Джульетта
Голая Джульетта
6.0
комедия, драма
2018, США
Основано на реальных событиях
Основано на реальных событиях
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5.0
триллер, драма
2017, Канада / Бельгия
Братья из Гримсби
Братья из Гримсби
7.0
комедия
2016, США
Стив Джобс
Стив Джобс
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6.0
биография, драма
2015, США
Звезда
Звезда
7.0
комедия, мелодрама, драма
2014, Россия
Фабрика футбольных хулиганов
Фабрика футбольных хулиганов
5.0
комедия
2014, Великобритания
Околофутбола
Околофутбола
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7.0
драма
2013, Россия
Одержимость
Одержимость
6.0
драма
2013, Корея
Хулиганы 3
Хулиганы 3
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5.0
боевик, криминал, драма
2013, Великобритания
Крылатые свиньи
Крылатые свиньи
5.0

2010, Польша
Фанатки на завтрак не остаются
Фанатки на завтрак не остаются
7.0
комедия, мелодрама
2010, Германия
В поисках Эрика
В поисках Эрика
7.0
комедия, спорт, драма
2009, Великобритания / Франция / Италия / Бельгия / Испания
Ушедшее время
Ушедшее время
6.0
криминал, драма
2009, Великобритания
Глава 27
Глава 27
7.0
криминал, драма
2007, США / Канада
Хулиганы
Хулиганы
7.0
драма
2005,
Бейсбольная лихорадка
Бейсбольная лихорадка
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6.0
драма, мелодрама, спорт, комедия
2005, США / Германия
Поп-звезда
Поп-звезда
4.0
комедия, мелодрама, семейный
2005, США
Евротур
Евротур
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7.0
комедия, приключения
2004, США
В поисках галактики
В поисках галактики
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8.0
фантастика, комедия, приключения
1999, США
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Они способны на все ради того, чтобы хоть мельком увидеть своего кумира или стать небольшой частью его жизни. Фанаты могут быть футбольными, баскетбольными, хоккейными, а могут сходить с ума по певцам или актерам. Но их объединяет нечто общее – это неуемная страсть к объекту обожания, ради которого они готовы на все.

Пять лучших фильмов про фанатов

У большинства людей есть кумиры, на которых они хотят равняться. Но желание подражать той или иной звезде часто заставляет фанатов переходить все границы дозволенного. Это люди, жизнь которых посвящена лишь одной цели – узнать как можно больше о том, кому они поклоняются, и попытаться привлечь внимание кумира. И в этом стремлении они могут совершать поступки, которые многим кажутся безумными. Фильмы про фанатов стараются раскрыть характер людей, одержимых тем или иным человеком.

Основано на реальных событиях

В основу сценария лег автобиографический роман с одноименным названием. Главная героиня – писательница Дельфина. Не так давно вышла книга с ее биографией, после которой она обрела популярность. Издательство умоляет написать новый роман, агенты донимают звонками, а фанаты не дают ей прохода. Женщина измучена физически и эмоционально, когда ей встречается загадочная поклонница Эль. Заботливая и понимающая девушка становится настоящей отдушиной для утомленной писательницы.

Но вскоре она начнет демонстрировать явные признаки фанатичности, граничащей с безумством.

Околофутбола

Прототипом группы, показанной в фильме, стала реальная команда болельщиков «Спартака». Некоторые из ее членов принимали участие в написании сценария. Зрители знакомятся с четырьмя главными героями, которых объединяет страсть к футболу. Молодые люди совершенно разные, но болеют за одну и ту же команду. Один работает продюсером, второй – обычный механик в автосервисе. Третий учит детей в школе, а четвертый – диджей в клубе. Их жизни не похожи одна на другую, но когда начинается игра, парни становятся единым целым.

Драки с другими болельщиками, схватки с полицией и прочие безумства ждут тех, кто решит посвятить свою жизнь футболу.

Глава 27

Главный герой этой ленты никогда не был фанатом Джона Леннона. Но каждый день он ненавидел музыканта за его популярность. Поклонники, собирающиеся у апартаментов певца, раздражали Марка Чепмена. Сам он переживал не лучший период в жизни. Депрессия, обыденность и поведение фанатов Леннона довели его до крайней черты. В трагический декабрьский день 1980 года он решается на убийство. Биографическая драма рассказывает реальную историю смерти музыканта.

Ради роли убийцы Джареду Лето пришлось поправиться на 30 кг.

Бейсбольная лихорадка

Команда «Бостон Ред Сокс», за которую по сюжету болеет главный герой, больше 80 лет не могла выиграть Мировую серию. Но в 2004 году, когда шли съемки, она победила в финале. Из-за этого создателям картины пришлось срочно менять сценарий. Главный герой ленты – заядлый бейсбольный болельщик. Он встречается с Линдси, которая не подозревает о его страсти к спорту.

Но вскоре она узнает об этом и попытается понять, как преодолеть эту одержимость.

Ушедшее время

В основу сюжета лег одноименный роман Кевина Сэмпсона, рассказывающий о фанатах футбола. Действие происходит в Англии 70-х годов. Пост премьер-министра достался Маргарет Тэтчер. Пока политики реформируют систему, рабочий класс находит утешение в футбольных стычках. Молодые люди ищут способы выпустить энергию, ведь их жизнь однообразна и скучна.

Они становятся фанатами футбола, но посвящают себя не игре и спорту, а противостоянию с такими же одержимыми болельщиками, как и они сами.

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