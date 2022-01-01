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В поисках галактики
В поисках галактики, 1999: актеры и роли
Galaxy Quest
В поисках галактики
1999 / США
8.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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В поисках галактики, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дин Паризо
Dean Parisot
В ролях
Тим Аллен
Tim Allen
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Алан Рикман
Alan Rickman
Тони Шалхуб
Сэм Рокуэлл
Sam Rockwell
Энрико Колантони
Enrico Colantoni
Робин Сакс
Robin Sax
Патрик Брин
Patrick Breen
Мисси Пайл
Missi Pyle
Джед Риис
Jed Rees
Джастин Лонг
Justin Long
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