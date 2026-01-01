Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Марк Энтони
Marc Anthony
Марк Энтони
Марк Энтони
Marc Anthony
Дата рождения
16 сентября 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Композитор
Рост
167 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.3
Большая ночь
(1996)
7.1
Воскрешая мертвецов
(1999)
7.1
На высоте мечты
(2021)
Фильмография Марк Энтони
9
Фильмы
9
Актер
8
Композитор
1
7.1
На высоте мечты
In the Heights
драма, мюзикл
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Коати. Легенда джунглей
Koati
анимация
2021, Мексика
Смотреть трейлер
Рецензия
6.5
Луис навсегда
Siempre, Luis
документальный, драма
2020, США
5.5
Певец
The Singer / El Cantante
биография, драма
2006, США
7
Гнев
Man on Fire
драма, триллер, боевик
2004, США / Великобритания / Мексика
7.1
Воскрешая мертвецов
Bringing Out The Dead
драма, триллер
1999, США
6.3
Замена
The Substitute
боевик, триллер, криминал, драма
1996, США
7.3
Большая ночь
Big Night
драма, мелодрама
1996, США
6.8
Хакеры
Hackers
триллер, боевик, криминал
1995, США
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
