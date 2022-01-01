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Гнев
Гнев, 2004: актеры и роли
Man on Fire
Гнев
2004 / США / Великобритания / Мексика
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Гнев, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тони Скотт
Tony Scott
В ролях
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
Кристофер Уокен
Christopher Walken
Дакота Фаннинг
Dakota Fanning
Рада Митчелл
Radha Mitchell
Марк Энтони
Джанкарло Джаннини
Giancarlo Giannini
Микки Рурк
Mickey Rourke
Рэйчел Тикотин
Rachel Ticotin
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