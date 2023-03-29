Netflix готовит сериал по криминальному триллеру «Гнев» с Дензелом Вашингтоном

Культовый криминальный триллер покойного Тони Скотта «Гнев» с Дензелом Вашингтоном и Дакотой Фаннинг в главных ролях получит многосерийную адаптацию. Как сообщает The Hollywood Reporter, телевизионным переосмыслением занимается стриминговый сервис Netflix.

В основу картины Скотта лег роман А.Дж. Квиннелла «До белого каления» (1981), впервые экранизированный в виде экшен-триллера «Смерть телохранителя» (1987). В будущем шоу объединят сюжетные линии этого произведения с историей второй книги Квиннелла «Идеальное убийство» (1992).

В центре повествования окажется Джон Криз — потрепанный судьбой бывший наемник, ставший телохранителем. Главному герою поручают присматривать за маленькой девочкой своего единственного друга, и благодаря доброте ребенка он начинает чувствовать себя иначе. В дальнейшем влиятельного товарища убивают бандиты. После этого Криз встает на линию огня и начинает яростно мстить всем, кто виновен в убийстве своего приятеля и отца малышки.

Шоураннером выступит Кайл Киллен (Halo, «Пробуждение»). В команду исполнительных продюсеров вошел двукратный номинант на премию «Оскар» Питер Чернин («Ford против Ferrari», «Скрытые фигуры»). В первом сезоне будет восемь эпизодов.