Четырехдневку в России одобрили официально: отдыхать по три дня подряд разрешили всем и каждому

Даже после 60 градусов в машинке наволочки и простынь неприятно пахнут из-за одной ошибки при стирке

Бязь колется, поплин садится, сатин скользит: умные хозяйки перешли на другое постельное белье — не надо гладить и служит 10 лет

5 шикарных сериалов вернутся в июле с новыми сезонами – готовьтесь к бессонным ночам: от sci-fi до «Ходячих мертвецов»

Уже видели «Пусть послужит вам уроком»? Включайте похожий сериал Netflix с теми же актерами – «10 серий на одном дыхании»

В «Доме дракона» наконец появился интриган не хуже Мизинца – а вы и не поняли: гениальную подставу Лариса заметили единицы

Пересмотрела всего «Шрэка» и нашла 3 отсылки на культовое кино: одна из них – на «Властелина колец» (спорим, вы упустили?)

Поезд тронулся — память, кажется, тоже: угадайте 6 легендарных фильмов СССР по кадру из вагона

Крови и обнажёнки будет море: Нолан чуть не отказался снимать «Одиссею» с темнокожей Еленой — студии поставили ультиматум

Власти СССР запретили Раневской сняться в этом культовом кино – актриса не простила до самой смерти: «Лучше кожу с ж**ы продавать»