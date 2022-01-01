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Годзилла
Годзилла, 1998: актеры и роли
Godzilla
Годзилла
1998 / США / Япония
8.0
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 5.4
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Годзилла, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Эммерих
Roland Emmerich
В ролях
Мэттью Бродерик
Matthew Broderick
Жан Рено
Jean Reno
Мария Питилло
Maria Pitillo
Хэнк Азария
Hank Azaria
Кевин Данн
Kevin Dunn
Майкл Лернер
Michael Lerner
Гарри Ширер
Harry Shearer
Арабелла Филд
Arabella Field
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