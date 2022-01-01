Фильмы, похожие на «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика», хорошо пересматривать уютными вечерами в кругу семьи или друзей. Их можно смотреть онлайн как в рабочие будни, так и в новогодние каникулы, ведь эти комедии всегда поднимают настроение и создают ощущение приближающегося праздника. «Приключения Шурика» – это фильм Леонида Гайдая, открывающий серию популярных историй о находчивом студенте Шурике. Сюжет состоит из трех отдельных новелл, в каждой из которых парень сталкивается с новыми необычными приключениями: то он наказывает агрессивного хулигана, то сдает экзамены и влюбляется, то раскрывает преступную аферу. Это приключенческая комедия 1965 года, которая по сей день остается любимым фильмом миллионов российских зрителей. В ней находят свое место и юмор, и любовь, и детективная линия. Особенно актуален этот фильм в преддверии Нового года, когда люди любят вспоминать о хорошем и предаваться светлой ностальгии. Однако это далеко не единственная кинолента, подходящая для такого времяпровождения.