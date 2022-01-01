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Фильмы похожие на «Приключения Шурика»
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Фильмы похожие на «Приключения Шурика»

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Спортлото-82
Спортлото-82
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7.0
комедия
1982, СССР
Не может быть!
Не может быть!
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия
1975, СССР
Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию
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8.0
комедия, фантастика
1973, СССР
Невероятные приключения итальянцев в России
Невероятные приключения итальянцев в России
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, приключения
1973, СССР
Джентльмены удачи
Джентльмены удачи
Смотреть за 1 рубль
8.0
криминал, комедия
1971, СССР
Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука
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8.0
комедия, приключения, криминал
1968, СССР
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия
1966, Россия
Операция
Операция "Ы" и другие приключения Шурика
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия
1965, СССР
Самогонщики
Самогонщики
Смотреть за 1 рубль
7.0
короткометражный, комедия
1961, СССР
Пес Барбос и необычный кросс
Пес Барбос и необычный кросс
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, короткометражный
1961, СССР
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Жанр
Все Комедия Фантастика Приключения Криминал Короткометражный
Страна
Все СССР Россия
Год
Все 1960-1969 1970-1979 1980-1989

Фильмы, похожие на «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика», хорошо пересматривать уютными вечерами в кругу семьи или друзей. Их можно смотреть онлайн как в рабочие будни, так и в новогодние каникулы, ведь эти комедии всегда поднимают настроение и создают ощущение приближающегося праздника. «Приключения Шурика» – это фильм Леонида Гайдая, открывающий серию популярных историй о находчивом студенте Шурике. Сюжет состоит из трех отдельных новелл, в каждой из которых парень сталкивается с новыми необычными приключениями: то он наказывает агрессивного хулигана, то сдает экзамены и влюбляется, то раскрывает преступную аферу. Это приключенческая комедия 1965 года, которая по сей день остается любимым фильмом миллионов российских зрителей. В ней находят свое место и юмор, и любовь, и детективная линия. Особенно актуален этот фильм в преддверии Нового года, когда люди любят вспоминать о хорошем и предаваться светлой ностальгии. Однако это далеко не единственная кинолента, подходящая для такого времяпровождения.

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