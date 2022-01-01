Смотрите онлайн фильмы, похожие на «Бриллиантовую руку». Список таких кинокартин подготовила для своих читателей Киноафиша. Фильм «Бриллиантовая рука» – это одна из самых известных советских авантюрных комедий. Она рассказывает о приключениях туриста из СССР Семена Горбункова, отправившегося заграницу по путевке. Это простой скромный труженик, экономист и образцовый семьянин, который случайно оказывается не в том месте не в то время. Прогуливаясь по улочкам уютного южного городка, он поскальзывается на банановой кожуре и выкрикивает «Черт побери!». Эта фраза, по стечению обстоятельств, оказывается кодом, благодаря которому иностранные контрабандисты принимают Горбункова за русского перевозчика драгоценных камней Козодоева. Они накладывают ему на руку гипс, в который закатывают бриллианты на огромную сумму. Вот только ничего не подозревающий мужчина спокойно возвращается к своей работе и семье. Чтобы вернуть камни, преступникам придется долго за ним погоняться. Год за годом этот увлекательный и смешной сюжет находит отклик в сердцах миллионов зрителей. Но, помимо «Бриллиантовой руки», есть и другие похожие фильмы.