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Фильмы похожие на «Бриллиантовая рука»
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Фильмы похожие на «Бриллиантовая рука»

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Оскар
Оскар
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7.0
комедия, криминал
1991, США
Человек с бульвара Капуцинов
Человек с бульвара Капуцинов
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн
1987, СССР
Спортлото-82
Спортлото-82
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
1982, СССР
12 стульев
12 стульев
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, детектив
1976, СССР
Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, фантастика
1973, СССР
Невероятные приключения итальянцев в России
Невероятные приключения итальянцев в России
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, приключения
1973, СССР
Джентльмены удачи
Джентльмены удачи
Смотреть за 1 рубль
8.0
криминал, комедия
1971, СССР
Старики-разбойники
Старики-разбойники
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
1971, СССР
Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, приключения, криминал
1968, СССР
Зигзаг удачи
Зигзаг удачи
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
1968, СССР
Берегись автомобиля
Берегись автомобиля
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, мелодрама, криминал
1966, СССР
Операция
Операция "Ы" и другие приключения Шурика
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия
1965, СССР
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Смотрите онлайн фильмы, похожие на «Бриллиантовую руку». Список таких кинокартин подготовила для своих читателей Киноафиша. Фильм «Бриллиантовая рука» – это одна из самых известных советских авантюрных комедий. Она рассказывает о приключениях туриста из СССР Семена Горбункова, отправившегося заграницу по путевке. Это простой скромный труженик, экономист и образцовый семьянин, который случайно оказывается не в том месте не в то время. Прогуливаясь по улочкам уютного южного городка, он поскальзывается на банановой кожуре и выкрикивает «Черт побери!». Эта фраза, по стечению обстоятельств, оказывается кодом, благодаря которому иностранные контрабандисты принимают Горбункова за русского перевозчика драгоценных камней Козодоева. Они накладывают ему на руку гипс, в который закатывают бриллианты на огромную сумму. Вот только ничего не подозревающий мужчина спокойно возвращается к своей работе и семье. Чтобы вернуть камни, преступникам придется долго за ним погоняться. Год за годом этот увлекательный и смешной сюжет находит отклик в сердцах миллионов зрителей. Но, помимо «Бриллиантовой руки», есть и другие похожие фильмы.

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