Ищете фильмы, похожие на «Кавказскую пленницу, или Новые приключения Шурика»? Киноафиша подготовила список лучших советских комедий, напоминающих этот фильм. Работа режиссера Леонида Гайдая покорила сердца зрителей по всему бывшему СССР. По сюжету, настоящий народный герой и главный персонаж нескольких культовых кинолент студент Шурик отправляется на Кавказ в научную экспедицию. Там он знакомится с красавицей-студенткой Ниной. Но выясняется, что девушка пришлась по вкусу не ему одному: она оказывается избранницей влиятельного человека – заведующего райкомхозом товарища Саахова. Обманом тот уговаривает Шурика поучаствовать в «красивой народной традиции» и выкрасть для него юную невесту. Только вот выясняется, что сама Нина об этой традиции не знает, да и замуж не собирается. В результате незадачливому Шурику приходится спасать красавицу из проблем, в которые он сам же ее и втянул. На пути его ждет множество препятствий и нелепых ситуаций, сдобренных узнаваемым саундтреком и искрометным юмором. Фильмы, напоминающие «Кавказскую пленницу», отлично подойдут для просмотра в кругу семьи в новогодние праздники.