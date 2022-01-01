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Фильмы похожие на «Кавказская пленница»
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Фильмы похожие на «Кавказская пленница»

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Кавказская пленница!
Кавказская пленница!
1.0
комедия
2014, Россия
Спортлото-82
Спортлото-82
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7.0
комедия
1982, СССР
За спичками
За спичками
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6.0
комедия
1980, СССР / Финляндия
Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию
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8.0
комедия, фантастика
1973, СССР
Неисправимый лгун
Неисправимый лгун
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7.0
комедия
1973, СССР
Невероятные приключения итальянцев в России
Невероятные приключения итальянцев в России
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7.0
комедия, приключения
1973, СССР
Джентльмены удачи
Джентльмены удачи
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8.0
криминал, комедия
1971, СССР
Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука
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8.0
комедия, приключения, криминал
1968, СССР
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
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8.0
комедия
1966, Россия
Операция
Операция "Ы" и другие приключения Шурика
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8.0
комедия
1965, СССР
Самогонщики
Самогонщики
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7.0
короткометражный, комедия
1961, СССР
Пес Барбос и необычный кросс
Пес Барбос и необычный кросс
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8.0
комедия, короткометражный
1961, СССР
Совершенно серьезно
Совершенно серьезно
7.0
комедия
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Ищете фильмы, похожие на «Кавказскую пленницу, или Новые приключения Шурика»? Киноафиша подготовила список лучших советских комедий, напоминающих этот фильм. Работа режиссера Леонида Гайдая покорила сердца зрителей по всему бывшему СССР. По сюжету, настоящий народный герой и главный персонаж нескольких культовых кинолент студент Шурик отправляется на Кавказ в научную экспедицию. Там он знакомится с красавицей-студенткой Ниной. Но выясняется, что девушка пришлась по вкусу не ему одному: она оказывается избранницей влиятельного человека – заведующего райкомхозом товарища Саахова. Обманом тот уговаривает Шурика поучаствовать в «красивой народной традиции» и выкрасть для него юную невесту. Только вот выясняется, что сама Нина об этой традиции не знает, да и замуж не собирается. В результате незадачливому Шурику приходится спасать красавицу из проблем, в которые он сам же ее и втянул. На пути его ждет множество препятствий и нелепых ситуаций, сдобренных узнаваемым саундтреком и искрометным юмором. Фильмы, напоминающие «Кавказскую пленницу», отлично подойдут для просмотра в кругу семьи в новогодние праздники.

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