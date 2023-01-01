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Добро пожаловать в Лэйквью
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Lakeview Terrace
Добро пожаловать в Лэйквью
2008 / США
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6.7
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Вся информация о фильме
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