Агенту по недвижимости Джону не повезло: сегодня его день рождения, и его только что уволили, его дом находится под выкупом, а его брак идет под откос. В итоге он ссорится со своей женой, и она забирает детей. Неожиданно некий человек стучится в его дверь и просит героя о помощи. Мужчина по имени Ричи говорит, что его машина не заводится. Джон помогает толкнуть ее, но повреждает ногу, и Ричи предлагает отвезти его в больницу. По пути Джон понимает, что Ричи – психопат и убийца. Тот отпускает Джона посреди дороги, но говорит, что нанесет визит его семье. Тем временем детективы Фрэнк и Роджерс подозревают, что это Джон является настоящим серийным убийцей, и заставляют его жену выдать его местоположение…

