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Постер фильма Встреча со злом
Постер фильма Встреча со злом
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 5.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Встреча со злом

Встреча со злом

Meeting Evil 18+
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Факты

О фильме

Агенту по недвижимости Джону не повезло: сегодня его день рождения, и его только что уволили, его дом находится под выкупом, а его брак идет под откос. В итоге он ссорится со своей женой, и она забирает детей. Неожиданно некий человек стучится в его дверь и просит героя о помощи. Мужчина по имени Ричи говорит, что его машина не заводится. Джон помогает толкнуть ее, но повреждает ногу, и Ричи предлагает отвезти его в больницу. По пути Джон понимает, что Ричи – психопат и убийца. Тот отпускает Джона посреди дороги, но говорит, что нанесет визит его семье. Тем временем детективы Фрэнк и Роджерс подозревают, что это Джон является настоящим серийным убийцей, и заставляют его жену выдать его местоположение… 
 

  • Фильм основан на романе Томаса Бергера «Абсолютное зло», опубликованном в 1992 году. Сценарной адаптацией книги занимался режиссер фильма Крис Фишер. 
  • Во время полицейского собрания герой Люка Уилсона дважды виден в крайнем правом углу ряда из 5 человек и один раз в крайнем левом углу этого же ряда.
  • Фильм вышел сразу на DVD, получив лишь ограниченный прокат в США: за три дня кинопоказов ему удалось собрать всего 525 долларов. 
  • Композитор фильма Райан Беверидж, известный по работам в фильмах «Ночной охотник» и «Табу», написал атмосферный саундтрек в стиле нуара 60-ых. 

Тихий агент по продаже недвижимости Джон Фелтон встречает незнакомца Ричи.

Вместе с Ричи Джон оказывается вовлечен в чрезвычайно опасную поездку, в результате которой, изначально слабовольный и неуверенный в себе он превращается в отчаянного героя, готового пойти на все, чтобы защитить свою семью.

Встреча со злом - трейлер
Встреча со злом  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 8 августа 2012
Премьера в мире 31 января 2012
Дата выхода
30 марта 2012 Россия 18+
31 января 2012 Великобритания
26 июля 2012 Германия
30 марта 2012 Казахстан
3 мая 2012 США
30 марта 2012 Украина
29 августа 2012 Швеция
MPAA R
Сборы в мире $525
Производство Louisiana Entertainment Screen Services - L.E.S.S., Motion Picture Corporation of America (MPCA), Stage 6 Films
Другие названия
Meeting Evil, A gonosz markában, Blogio pinkles, Conociendo el mal, Encontro Diabólico, Encontro Maligno, Encuentro con el Mal, Hội Ngộ Quỷ Dữ, Incontro con il male, Kohtumine kurjusega, Le mal incarné, Rencontre avec le mal, Sataniki synantisi, Şeytanla Randevu, Σατανική συνάντηση, Абсолютне зло, Абсолютное зло, デビル・ストレンジャー
Режиссер
Крис Фишер
Крис Фишер
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Лесли Бибб
Лесли Бибб
Трейси Томс
Райан Ли
Райан Ли
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
5.3 IMDb
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