Ночной рейс, 2005

Лиза Рейзерт ненавидит летать, но кошмар, который ожидает ее во время ночного рейса в Майами не имеет ничего общего с боязнью полетов. Спустя пару минут после взлета, очаровательный сосед Лизы, Джексон, открывает ей страшную правду своего присутствия на борту: он – участник заговора с целью убить богатого и могущественного бизнесмена, а Лиза – главный ключ к успешной реализации плана, ведь она работает в отеле, где на днях остановится мишень заговорщиков. Если она откажется сотрудничать, то наемник, ожидающий звонка от Джексона, убьет ее отца.

В самолете, летящем на высоте 9 тыс. метров, убежать некуда, но и обратиться за помощью, без того, чтобы подвергнуть опасности жизни отца, пассажиров, да и свою собственную, Лиза не может. Девушка понимает, что времени остается все меньше и меньше, и отчаянно ищет способ помешать своему захватчику и предотвратить убийство...