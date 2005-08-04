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Red-Eye

Ночной рейс, 2005

2005 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

После похорон бабушки Лиза Райзерт возвращается домой ночным рейсом. Девушка ужасно боится летать самолетом, но в этот раз ее страхи уходят на задний план благодаря приятному знакомству. В зале ожидания с Лизой заводит разговор привлекательный голубоглазый брюнет по имени Джексон. В ходе беседы выясняется, что у молодых людей много общего – даже их посадочные места находятся рядом. Лиза уже начинает думать, что это судьба, однако после взлета Джексон сообщает ей шокирующую правду. Он принадлежит к террористической группировке, которая собирается совершить покушение на высокопоставленное лицо. Жертва остановится в отеле, где работает Лиза, поэтому теперь она под страхом смерти должна помочь террористам в осуществлении их плана…

  • Изначально главные роли в фильме должны были исполнить Шон Пенн и Робин Райт. Однако режиссер Уэс Крэйвен решил задействовать более молодых актеров. 
  • Первые минуты трейлера к фильму нарочно стилизовали под романтическую комедию, чтобы впоследствии удивить зрителей переходом к жанру триллера.
  • Оригинальное название фильма звучит как Red Eye («Красный глаз»). 
  • Киллиан Мёрфи настолько сильно хотел сыграть Джексона, что согласился приехать на встречу с режиссером в Голливуд за два дня о собственной свадьбы.

Лиза Рейзерт ненавидит летать, но кошмар, который ожидает ее во время ночного рейса в Майами не имеет ничего общего с боязнью полетов. Спустя пару минут после взлета, очаровательный сосед Лизы, Джексон, открывает ей страшную правду своего присутствия на борту: он – участник заговора с целью убить богатого и могущественного бизнесмена, а Лиза – главный ключ к успешной реализации плана, ведь она работает в отеле, где на днях остановится мишень заговорщиков. Если она откажется сотрудничать, то наемник, ожидающий звонка от Джексона, убьет ее отца.

В самолете, летящем на высоте 9 тыс. метров, убежать некуда, но и обратиться за помощью, без того, чтобы подвергнуть опасности жизни отца, пассажиров, да и свою собственную, Лиза не может. Девушка понимает, что времени остается все меньше и меньше, и отчаянно ищет способ помешать своему захватчику и предотвратить убийство...

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 1 сентября 2005
Премьера в мире 4 августа 2005
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик UPI
Бюджет $26 000 000
Режиссер
Уэс Крэйвен
Уэс Крэйвен
В ролях
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Тина Андерсон
Кайл Галлнер
Кайл Галлнер
Все актеры и съемочная группа
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Ночной рейс
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Уэс Крейвен решил доказать, что он умеет снимать не только ужасы, или, вернее, ужасы не только мистического свойства. Конечно, его опыт с «Ночным рейсом» не столь радикален, как «Музыка сердца», основанная на документальном материале добротная мелодрама про учительницу музыки по классу скрипки, создавшую в Восточном Гарлеме детский симфонический оркестр, или – тем паче – как (самый жуткий, запредельный и потусторонний кошмар в хоррор-фильмографии!) абсолютно документальное кино про последний…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Понравился фильм, особенно самолетная его часть. Напряженно очень, но частенько в кадре оказываются забавные мелочи, которые играют роль изюма, с… Читать дальше…
Maks 2 апреля 2015, 12:51
A menja papik prikolol, nevest otkuda vzjavshijsja v kontse s pistoletom. Kak rojal v kustah prjatalsja, chto vylezti v samyj nuzhnyj moment i… Читать дальше…
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