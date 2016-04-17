Ловушка, 2016

Режиссёром ленты «Ловушка» выступил Энди Годдар, известный своим фильмом «Зажигая звёзды», а также работой над такими сериалами, как «Доктор Кто», «Сорвиголова» и «Аббатство Даунтон». «Ловушка» является его второй полнометражной работой на большом экране. Роли в его новом фильме сыграли следующие актёры: звезда «Хардкора» Хейли Беннет, известная американка Джессика Бил («Иллюзионист», «Лёгкое поведение»), Патрик Уилсон из сериала «Фарго» и картины «Призрак оперы», а также Кейтилин Роудс, впервые снявшаяся в главной роли на большом экране.
Фильм «Ловушка» перенесёт вас в криминальные 60-е города Нью-Йорка. Главный герой Уолтер Стэкхауз работает архитектором, а в свободное время самостоятельно расследует ужасное убийство. И в это же время в его жизни появляется другая женщина, несмотря на то, что Уолтер женат на красавице Кларе.
- В основе фильма лежит роман Патриции Хайсмит, книги которой уже не раз были переложены на большой экран. Среди самых известных адаптаций: «Талантливый мистер Рипли» и «Кэрол»
- Патрик Уилсон и Джессика Бил уже играли вместе в картине «Команда-А»
- Во время съёмок в фильме «Ловушка» Джессика Бил была беременна от своего мужа Джастина Тимберлейка
- Большая часть картины снималась в небольшом городке Нью Ричмонд штата Огайо
Нью-Йорк, шестидесятые годы 20 века. Успешный архитектор Уолтер Стэкхауз женится на красавице Кларе. Но на первый взгляд идеальная жизнь превращается в хаос, когда Уолтер увлекается нераскрытым убийством и вступает в опасную игру в кошки-мышки с умным убийцей и амбициозным детективом.