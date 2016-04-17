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Ловушка Ловушка
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A Kind of Murder

Ловушка, 2016

2016 / США
5.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром ленты «Ловушка» выступил Энди Годдар, известный своим фильмом «Зажигая звёзды», а также работой над такими сериалами, как «Доктор Кто», «Сорвиголова» и «Аббатство Даунтон». «Ловушка» является его второй полнометражной работой на большом экране. Роли в его новом фильме сыграли следующие актёры: звезда «Хардкора» Хейли Беннет, известная американка Джессика Бил («Иллюзионист», «Лёгкое поведение»), Патрик Уилсон из сериала «Фарго» и картины «Призрак оперы», а также Кейтилин Роудс, впервые снявшаяся в главной роли на большом экране.

Фильм «Ловушка» перенесёт вас в криминальные 60-е города Нью-Йорка. Главный герой Уолтер Стэкхауз работает архитектором, а в свободное время самостоятельно расследует ужасное убийство. И в это же время в его жизни появляется другая женщина, несмотря на то, что Уолтер женат на красавице Кларе.

- В основе фильма лежит роман Патриции Хайсмит, книги которой уже не раз были переложены на большой экран. Среди самых известных адаптаций: «Талантливый мистер Рипли» и «Кэрол»

- Патрик Уилсон и Джессика Бил уже играли вместе в картине «Команда-А»

- Во время съёмок в фильме «Ловушка» Джессика Бил была беременна от своего мужа Джастина Тимберлейка

- Большая часть картины снималась в небольшом городке Нью Ричмонд штата Огайо

Нью-Йорк, шестидесятые годы 20 века. Успешный архитектор Уолтер Стэкхауз женится на красавице Кларе. Но на первый взгляд идеальная жизнь превращается в хаос, когда Уолтер увлекается нераскрытым убийством и вступает в опасную игру в кошки-мышки с умным убийцей и амбициозным детективом.

5.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 19 января 2017
Премьера онлайн 16 декабря 2016
Премьера в мире 17 апреля 2016
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Энди Годдард
Энди Годдард
В ролях
Джессика Бил
Джессика Бил
Хейли Беннетт
Хейли Беннетт
Винсент Картайзер
Винсент Картайзер
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ловушка 5 постеров
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Ловушка смотреть онлайн

Ловушка
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Романы Патриции Хайсмит не экранизировал только ленивый. Это и «Незнакомцы в поезде» Хичкока, и серия фильмов о талантливом аферисте Томе Рипли, и вышедшая в 2015-ом «Кэрол» Хейнса. «Ловушка» или, если точнее, «Своего рода убийство» («A Kind of Murder») не стала исключением, показав все оттенки человеческих одержимостей в стиле нуар. Кадр из фильма «Ловушка» На этот раз в ленте обыгрывается история из романа…
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