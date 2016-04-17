Ловушка, 2016

Режиссёром ленты «Ловушка» выступил Энди Годдар, известный своим фильмом «Зажигая звёзды», а также работой над такими сериалами, как «Доктор Кто», «Сорвиголова» и «Аббатство Даунтон». «Ловушка» является его второй полнометражной работой на большом экране. Роли в его новом фильме сыграли следующие актёры: звезда «Хардкора» Хейли Беннет, известная американка Джессика Бил («Иллюзионист», «Лёгкое поведение»), Патрик Уилсон из сериала «Фарго» и картины «Призрак оперы», а также Кейтилин Роудс, впервые снявшаяся в главной роли на большом экране.

Фильм «Ловушка» перенесёт вас в криминальные 60-е города Нью-Йорка. Главный герой Уолтер Стэкхауз работает архитектором, а в свободное время самостоятельно расследует ужасное убийство. И в это же время в его жизни появляется другая женщина, несмотря на то, что Уолтер женат на красавице Кларе.