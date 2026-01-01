Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Добрый доктор» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Рокки Награды и номинации фильма Рокки

Награды и номинации фильма Рокки 1976

Оскар 1977 Оскар 1977
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 1977 Золотой глобус 1977
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Best Screenplay
Номинант
 Best Direction
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить
Зумеры в Новый год не пересматривают по 100 раз «Иронию судьбы»: выбирают совсем другой фильм
Даже Толкин оставил эту тайну нераскрытой: что нового покажут в фильме «Охота на Голлума»
9 аниме для просмотра на зимних каникулах: для тех, кто уже наизусть знает «Иронию судьбы» и «Один дома»
Не седина, не краска, а настоящий шрам: белая прядь Анны в «Холодном сердце» — признак горя, вот как принцесса едва не погибла
Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии
«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему
Залипал от первой до последней серии: 6 любимых сериалов создателя «Игры престолов» - их концовку не «слили»
Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
Как Дональд Трамп спас главный новогодний фильм всех времен и народов: сам появился в нем на 2 секунды
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше