Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Добрый доктор»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Рокки
Награды и номинации фильма Рокки
Награды и номинации фильма Рокки 1976
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1977
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Best Screenplay
Номинант
Best Direction
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить
Зумеры в Новый год не пересматривают по 100 раз «Иронию судьбы»: выбирают совсем другой фильм
Даже Толкин оставил эту тайну нераскрытой: что нового покажут в фильме «Охота на Голлума»
9 аниме для просмотра на зимних каникулах: для тех, кто уже наизусть знает «Иронию судьбы» и «Один дома»
Не седина, не краска, а настоящий шрам: белая прядь Анны в «Холодном сердце» — признак горя, вот как принцесса едва не погибла
Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии
«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему
Залипал от первой до последней серии: 6 любимых сериалов создателя «Игры престолов» - их концовку не «слили»
Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
Как Дональд Трамп спас главный новогодний фильм всех времен и народов: сам появился в нем на 2 секунды
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667