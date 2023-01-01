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Рокки Рокки
Киноафиша Фильмы Рокки Рокки, 1976: актеры и роли
Rocky Рокки 1976 / США
7.8 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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Рокки, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Г. Эвилдсен Джон Г. Эвилдсен John G. Avildsen
В ролях
Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Берт Янг Burt Young Талия Шайр Talia Shire Карл Уэзерс Карл Уэзерс Carl Weathers Берджесс Мередит Burgess Meredith Тэйер Дэвид Thayer David Джо Спинелл Joe Spinell
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