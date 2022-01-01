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Алан Паркер
Алан Паркер
Alan Parker
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Алан Паркер
Alan Parker
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Дата рождения
14 февраля 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Алан Паркер
Родился 14 февраля, 1944 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Алан Паркер
Жизнь Дэвида Гейла
триллер, драма, криминал
2003, США / Германия
6.0
Прах Анджелы
драма
1999, США / Ирландия
8.0
Эвита
биография, драма, мюзикл
1996, США
6.0
Дорога на Вэлвилл
исторический, комедия
1994, США
5.0
Обязательства
комедия, драма, мюзикл
1991, США / Великобритания
8.0
Миссисипи в огне
драма, мистика, криминал, триллер
1988, США
5.0
Сердце ангела
триллер, ужасы, мистика
1987, США / Канада / Великобритания
7.0
Птаха
драма, военный
1984, США
6.0
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