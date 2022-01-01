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Алан Паркер

Alan Parker
Алан Паркер
Алан Паркер Alan Parker
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Дата рождения
14 февраля 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Алан Паркер

Родился 14 февраля, 1944 года. Лондон, Великобритания.

Фильмография Алан Паркер
Жизнь Дэвида Гейла
Жизнь Дэвида Гейла
триллер, драма, криминал 2003, США / Германия
6.0
Прах Анджелы
Прах Анджелы
драма 1999, США / Ирландия
8.0
Эвита
Эвита
биография, драма, мюзикл 1996, США
6.0
Дорога на Вэлвилл
Дорога на Вэлвилл
исторический, комедия 1994, США
5.0
Обязательства
Обязательства
комедия, драма, мюзикл 1991, США / Великобритания
8.0
Миссисипи в огне
Миссисипи в огне
драма, мистика, криминал, триллер 1988, США
5.0
Сердце ангела
Сердце ангела
триллер, ужасы, мистика 1987, США / Канада / Великобритания
7.0
Птаха
Птаха
драма, военный 1984, США
6.0
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