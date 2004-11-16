Оповещения от Киноафиши
Постер фильма У моря
5.9 Рейтинг IMDb: 6.7
У моря

Beyond the Sea 18+
О фильме

История жизни легенды мировой музыки, обладателя 2 премий "Грэмми", "Золотого Глобуса" и номинации на премию "Оскар" – Бобби Дарина.
Страна США / Германия / Великобритания
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 26 февраля 2005
Премьера в мире 16 ноября 2004
31 марта 2005 Россия Вест
31 марта 2005 Беларусь
16 ноября 2004 Великобритания
10 февраля 2005 Германия 0
22 апреля 2005 Греция
31 марта 2005 Казахстан
17 декабря 2004 США
31 марта 2005 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $23 000 000
Сборы в мире $8 447 615
Производство Lionsgate, Archer Street Productions, QI Quality International GmbH & Co. KG
Beyond the Sea, A tengeren túlon, Anapus jūros, Beyond the Sea - Musik war sein Leben, Bobby Darin, Bobby Darin - O Amor é Eterno, Bobby Darin Biopic, Las Vegas Boy, Pera apo ti thalassa, Uma Vida sem Limite, Uma Vida sem Limites, Viņpus jūŗas, Wielkie życie, Πέρα από τη θάλασσα, Біля моря, Отвъд морето, У моря, ビヨンド the シー　夢見るように歌えば, 飛越情海
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Джон Гудман
Джон Гудман
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Бренда Блетин
Фильмы про джаз Фильмы про джаз

5.9
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Bobby Darin Все нормально, я тебя не обижу. Смотри. Моя мама рассказывала мне историю, когда я был маленьким: в Средние века один из рыцарей при дворе короля Артура положил меч между собой и Гвиневерой и пообещал, что никогда не перейдет на другую сторону.
Sandra Dee Правда?
Bobby Darin Я кладу этот меч между нами. Это моя сторона кровати, а это твоя, и я никогда не перейду на твою сторону. Никогда. Мне все равно, если мы не коснемся друг друга тысячу ночей. Только ты можешь перейти на мою сторону. Только ты.
