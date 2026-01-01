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Леон Риппи
Leon Rippy
Киноафиша
Персоны
Леон Риппи
Леон Риппи
Leon Rippy
Дата рождения
30 октября 1949
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.2
Дэдвуд
(2004)
8.1
Все исправить
(2013)
8.0
Грабь награбленное
(2008)
Фильмография Леон Риппи
7.9
Черный список
драма, криминал, триллер
2013, США
6.5
Под куполом
драма, фантастика, триллер
2013, США
8.1
Все исправить
драма, криминал
2013, США
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ИНН 7722742614
7.3
Алькатрас
драма, фантастика, триллер
2012, США
8
Грабь награбленное
драма, боевик, криминал
2008, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.2
Второй шанс
Gridiron Gang
драма, спорт
2006, США
8.2
Дэдвуд
драма, криминал, вестерн
2004, США
6.7
Форт Аламо
The Alamo
вестерн, драма, исторический, военный
2004, США
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