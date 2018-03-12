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Жизнь Дэвида Гейла Жизнь Дэвида Гейла
Киноафиша Фильмы Жизнь Дэвида Гейла Отзывы о фильме «Жизнь Дэвида Гейла»
The Life of David Gale Жизнь Дэвида Гейла 2003 / США / Германия
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Жизнь Дэвида Гейла»

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Андрей 12 марта 2018, 18:19
Оценка
посоветовали посмотреть друзья...
сюжет сильный! но фильм не захватывает!
актёрский состав великолепный!
идею героев фильма и их действия считаю, скорее экстремизмом, чем просто, попыткой что-то доказать или показать...
12 марта 2018, 18:19 Ответить
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