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Жизнь Дэвида Гейла
Отзывы о фильме «Жизнь Дэвида Гейла»
The Life of David Gale
Жизнь Дэвида Гейла
2003 / США / Германия
6.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Андрей
12 марта 2018, 18:19
Оценка
посоветовали посмотреть друзья...
сюжет сильный! но фильм не захватывает!
актёрский состав великолепный!
идею героев фильма и их действия считаю, скорее экстремизмом, чем просто, попыткой что-то доказать или показать...
12 марта 2018, 18:19
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сюжет сильный! но фильм не захватывает!
актёрский состав великолепный!
идею героев фильма и их действия считаю, скорее экстремизмом, чем просто, попыткой что-то доказать или показать...
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