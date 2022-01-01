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Мэтт Крэйвен
Мэтт Крэйвен
Matt Craven
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Мэтт Крэйвен
Matt Craven
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Дата рождения
10 ноября 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Мэтта Крэйвена
Родился 10 ноября 1956 года. Порт Колборн, Канада.
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Фильмография Мэтта Крэйвена
Пробуждение Зодиака
ужасы, триллер, детектив
2017, Канада
4.0
Стоунволл
драма
2015, США
5.0
Паранойя
триллер
2007, США
7.0
Дежа вю
фантастика, триллер, боевик, криминал, приключения, драма, мелодрама
2006, США
7.0
Нападение на 13-й участок
драма, боевик, ужасы, триллер, криминал
2005, США / Франция
6.0
Жизнь Дэвида Гейла
триллер, драма, криминал
2003, США / Германия
6.0
Стрекоза
триллер
2002, США / Германия
8.0
Поли
комедия, драма, приключения, семейный
1998, США
7.0
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