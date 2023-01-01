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Жизнь Дэвида Гейла
Жизнь Дэвида Гейла, 2003: актеры и роли
The Life of David Gale
Жизнь Дэвида Гейла
2003 / США / Германия
6.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жизнь Дэвида Гейла, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Паркер
Alan Parker
В ролях
Кевин Спейси
Kevin Spacey
Кейт Уинслет
Kate Winslet
Лора Линни
Laura Linney
Рона Митра
Rhona Mitra
Мелисса МакКарти
Melissa McCarthy
Леон Риппи
Leon Rippy
Мэтт Крэйвен
Matt Craven
Джим Бивер
Jim Beaver
Брэнди Литтл
Крис Уорнер
Chris Warner
Гэбриел Манн
Gabriel Mann
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