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Жизнь Дэвида Гейла Жизнь Дэвида Гейла
Киноафиша Фильмы Жизнь Дэвида Гейла Жизнь Дэвида Гейла, 2003: актеры и роли
The Life of David Gale Жизнь Дэвида Гейла 2003 / США / Германия
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Жизнь Дэвида Гейла, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Паркер Алан Паркер Alan Parker
В ролях
Кевин Спейси Кевин Спейси Kevin Spacey Кейт Уинслет Кейт Уинслет Kate Winslet Лора Линни Лора Линни Laura Linney Рона Митра Рона Митра Rhona Mitra Мелисса МакКарти Мелисса МакКарти Melissa McCarthy Леон Риппи Leon Rippy Мэтт Крэйвен Мэтт Крэйвен Matt Craven Джим Бивер Jim Beaver Брэнди Литтл Крис Уорнер Chris Warner Гэбриел Манн Gabriel Mann
Переводчик
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